Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около 130 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с участковым уполномоченным ОМВД России по району Марьино задержали 39-летнего москвича по подозрению в хранении наркотического средства.В ходе патрулирования территории внимание сотрудников полиции привлек неизвестный, который при выходе из подъезда жилого дома на Перервинском бульваре заметно нервничал. После полицейскими было принято решение досмотреть мужчину. При личном досмотре 39-летнего жителя столицы в кармане куртки были обнаружены и изъяты 16 свертков с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около 130 граммов. Наркотики подозреваемый незаконно приобрел путем «закладки» по вышеуказанному адресу для личного употребления.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18