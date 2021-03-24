Областная прокуратура заинтересовалась ненадлежащим состоянием автодорог во Владимире. Напомним, 6 канал неоднократно выпускал материалы о качестве работы городских служб по уборке снега

Областная прокуратура заинтересовалась ненадлежащим состоянием автодорог во Владимире. Напомним, 6 канал неоднократно выпускал материалы о качестве работы городских служб по уборке снега в городе. Жители областной столицы жаловались на плохую работу коммунальщиков. В зоне риска оказались даже дети. Например, тротуар к 39 школе был завален сугробами, и дети всю зимы были вынуждены передвигаться по проезжей