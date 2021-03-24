Компаниям внесены представления.

Прокуратура Владимира выявила нарушения в работе общественного транспорта минувшей зимой. Они касались несоблюдения графиков и расписания движения автобусов.На протяжении 13, 14 и 16 февраля на маршрутах 11 «С», 12 «С», 13 «С» интервалы движения составляли от 40 минут до 2,5 часов. По маршрутам №№ 14, 15, 20, 22, 26 они достигали от одного до 2,5 часов.Выявлены факты невыхода необходимого количества единиц транспорта на линии по маршрутам №7 «С», 11 «С», 14, 15, 20 «С», 21 «С», 22, 25, 26, 27, 28, 29 «С». С 13 по 20 февраля по ним не выпущено 88 автобусов.В результате руководителю ООО «АДМ» внесено представление об устранении нарушений. Аналогичные факты выявлены в работе АО «Владимирпассажиртранс» на маршрутах №№ 2, 4 «С», 9 «С», 10 «С», 24 «С», 33 «С», ООО «ОКТО» на №№ 11 «С», 16 «С», 25, 27, ИП Михайловой - №№ 1 «С», 17, ИП Тимофеевой - №№ 3 «С», 23, 53.Всем внесены соответствующие представления.Также надзорным ведомством выявлены недостатки в работе «Центра управления городскими дорогами» в части содержания дорог. Учреждению также внесено представление, а в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.Все акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.