Вязниковская школа искусств им. Л.И. Ошанина - учреждение с очень яркой и богатой историей. В нынешнем году она празднует юбилей - 70 лет с момента открытия. За долгие десятилетия здесь ..

Вязниковская школа искусств им. Л.И. Ошанина - учреждение с очень яркой и богатой историей.В нынешнем году она празднует юбилей - 70 лет с момента открытия. За долгие десятилетия здесь воспитали тысячи талантливых ребят, многие из которых потом поступили в профильные ВУЗы и СУЗы России и неразрывно связали жизнь с искусством. Очаровывающие слушателей концерты и захватывающие костюмированные спектакли, в которых участвуют ученики школы, давно стали крепким фундаментом, на котором стоит культурная жизнь Вязниковского района.В чём же кроется секрет успеха ДШИ им Л.И.Ошанина? В первую очередь - в дружном коллективе высокопрофессиональных преподавателей, который сформировала заслуженный работник культуры РФ директор школы Любовь Алексеева. Более 30 лет Любовь Борисовна руководит Вязниковской школой искусств. За это время ДШИ многократно награждалась за большой вклад в развитие искусства. Школа была занесена на областную Галерею Славы и в Книгу Почёта, получила диплом победителя Общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств».Минувший год, несмотря на многочисленные трудности, вызванные пандемией, был для Вязниковской ДШИ весьма продуктивным. Во время пандемии школа перешла на дистанционный формат обучения, благо техническое оснащение учреждения позволило это сделать без потери качества образовательных услуг. Преподаватели использовали основные формы организации дистанционного обучения: видеоуроки, онлайн-конференции, вебинары, виртуальные занятия на образовательной платформе Zoom и индивидуальные занятия через мессенджеры. На школьном сайте ежедневно публиковали расписание занятий и домашние задания по всем специальностям. Кстати, их в ДШИ - 22 (6 отделений: музыкального, изобразительного, хореографического, подготовительного, фольклорного искусства и отделение английского языка).Кроме того, в период ограничений учащийся отделения изобразительного искусства Тутберидзе Илья принял участие в онлайн-мастер-классе «Изобразительное искусство» и в дистанционном просмотре художественных работ одарённых детей Владимирской области на соискание стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Комиссия высоко оценила его работы и опубликовала их на сайте Благотворительного фонда «Новые имена» в разделе «Россия глазами «Новых имён».Вязниковская ДШИ активно участвовала в онлайн-акциях - «30 дней до Победы», «Окна Победы» и «Дни славянской письменности и культуры». Не забыли и о концертной деятельности. Соблюдая все эпидемиологические нормы, ученики и преподаватели подготовили и разместили на сайте трансляцию концерта, посвящённого 75-летию Великой Победы «Мы этой Памяти верны». Академические концерты, творческие просмотры и выпускные экзамены также проходили дистанционно. Заявления на обучение в 2020-2021 учебном году принимали через сайт.Победы учеников в престижных конкурсах и фестивалях - одни из главных показателей эффективной работы преподавателей. Ученики школы регулярно становятся победителями районных, областных всероссийских и международных творческих конкурсов. Судя по достижениям воспитанников школы искусств, преподаватели школы - одни из лучших в области. Это подтверждают их победы в конкурсах педагогического мастерства. В минувшем году список передовых людей Вязниковского района пополнил Заслуженный работник культуры РФ преподаватель школы Борис Абанин, который был занесён на районную Галерею Славы.