В ближайшие годы станция Переделкино Киевского направления МЖД станет частью четвертого центрального диаметра (МЦД-4), который соединит Апрелевку и Железнодорожный. Сама станция и территория вокруг нее преобразится. Работы планируется завершить в 2022 году.

В ближайшие годы станция Переделкино Киевского направления МЖД станет частью четвертого центрального диаметра (МЦД-4), который соединит Апрелевку и Железнодорожный. Сама станция и территория вокруг нее преобразится. Работы планируется завершить в 2022 году.Старая пригородная платформа Переделкино превратится в современный вокзальный комплекс. Там появится конкорс через пути с выходами на платформы и к кассовым залам.Преобразуется и прилегающая к станции территория. Строители возведут пешеходный переход через железнодорожные пути в створе 1-й улицы Лазенки. Благодаря переходу будут связаны две части района Ново-Переделкино. Сейчас он разделен железной дорогой.Для удобства пассажиров путь от станции до остановок наземного транспорта оборудуют навесами. На прилегающей территории появятся заездные карманы. Пассажиры будут ждать автобусы на современных остановках.С северной стороны станции построят дорогу длиной 0.5 километра. Она будет служить для подъезда к платформе с северной стороны. Также оборудуют стоянку такси и разворотное кольцо для наземного общественного транспорта.Ранее глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал о реконструкции станции Внуково, которая также войдет в состав МЦД-4. Работы завершены на 80%: построена островная платформа, смонтирован навес для защиты пассажиров от осадков, продолжаются отделочные работы в надземном переходе и вестибюлях, отметил глава Дептранса.МЦД-4 планируется запустить до 2024 году. Его длина – 86 километров. Пассажирам будет доступно 39 станций, из них 18 – с пересадками на станции метро.Первые два московских центральных диаметра открылись в ноябре 2019 года. Они связали Одинцово и Лобню, Подольск и Нахабино.Первые диаметры включают 58 станций, на 16 можно перейти на метро. В ближайшие годы количество пересадочных пунктов увеличится до 27.Пассажиров перевозят современные поезда "Иволга" с системой климат-контроля и Wi-Fi. Оплатить проезд можно картой "Тройка". Благодаря этому жители ближайшего Подмосковья экономят значительные средства на передвижениях по Москве и пригороду.Интервал движения поездов после запуска МЦД существенно сократился. В час пик составы ходят каждые пять минут. График работы диаметров совпадает с метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Всего планируется запустить пять диаметров.