Один из соучастников, находившийся в салоне автомобиля, производил видеосъемку реакции потерпевшего на угон...

«Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району города Москвы по подозрению в неправомерном завладении дорогостоящим автомобилем задержаны трое граждан одной из стран ближнего зарубежья.Предварительно установлено, что молодые люди, находясь на Пресненской набережной, вызвали такси бизнес-класса. На заказ прибыл автомобиль немецкого производства стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей.Двое злоумышленников сели в салон иномарки, попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из машины, один из фигурантов сел за руль и поехал в сторону Третьего транспортного кольца столицы. Спустя несколько минут подозреваемые вернулись и пояснили водителю, что они таким образом подшутили над ним.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в тот же день задержали подозреваемых на проспекте Маршала Жукова. Выяснилось, что задержанные ведут блог в социальных сетях и регулярно снимают видеоролики с различными розыгрышами. Оказалось, что один из соучастников, находившийся в салоне автомобиля, производил видеосъемку реакции потерпевшего на угон.Следствием ОМВД России по Пресненскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся домашним арестом.Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк