Председателем наблюдательного совета единогласно избрали Александра Ремигу - первого вице-губернатора.

В Суздале в Арт-отеле "Николаевский Посад" прошла отчетно-выборная конференция Федерации бокса Владимирской области. На ней избрали руководителя Федерации бокса региона.Пандемия нанесла сильный удар, но выдержали. По мнению вице-президента Федерации бокса Михаила Шашкова - это главный итог года. Вопреки обстоятельствам, соревнования проводились. Удалось провести и традиционное Первенство на Кубок Александра Невского, и турниры памяти известных боксеров и тренеров в регионах. Молодые спортсмены отстаивали честь не только области, но и страны. Из последних успехов - победа Рамазана Дадаева на соревнованиях среди юниоров 17-18 лет в Санкт-Петербурге и путевка в Польшу на Первенство мира, которое состоится 10-24 апреля этого года. После отчета перешли к процедуре голосования. Утвердили новый устав Федерации бокса области и выбрали наблюдательный совет и правление. Председателем наблюдательного совета единогласно избрали Александра Ремигу - первого вице-губернатора.Александр Ремига, первый вице-губернатор Владимирской области: “Основной приоритет для нас - надо свести формулу того, что бокс - это спорт не только больших достижений, но и также здоровый образ жизни. Вот отталкиваясь от этого, конечно, спортивные залы, боксерские залы должны быть практически в каждом дворе как это было и раньше. И соответственно работа с Федерацией бокса федеральной, которая уже активно помогает Владимирской федерации бокса”.После конференции в Арт-отеле "Николаевский посад" председатель наблюдательного совета – Александр Ремига открыл Всероссийские соревнования общества "Динамо" по боксу среди юниоров 17-18 лет. В них участвуют 80 спортсменов из 17 регионов России.Игорь Цыкин, председатель Владимирского регионального отделения спортивного общества "Динамо": «Арт-отель "Николаевский посад" является уникальной площадкой, на которой можно проводить любые соревнования на самом высоком организационном уровне. Здесь в распоряжении ребят есть все для того, чтобы действительно успешно выступить на соревнованиях. Это и тренировочные залы, это спортивные площадки, это и тренажерные залы, и бассейн».Соревнования по боксу завершатся 27 марта.Вера Куликова, Семен Карпов«Вести-Владимир»