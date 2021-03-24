Ранее он руководил Ивановским филиалом банка.

Во Владимире местное отделение «Сбербанка» возглавил 44-летний Виталий Дорошенко. Ранее он руководил Ивановским филиалом банка.Виталий Дорошенко родился 28 февраля 1977 года. В 1999 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ по специальности «Юриспруденция». В 2007 году окончил Ивановский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Имеет степень «МВА: менеджмент – международный бизнес», полученную в РАНХиГС при Президенте РФ. Прошёл обучение в корпоративном университете компании. В «Сбербанке» он работает с 2001 года.Его предшественником на этом посту был Андрей Черкашин, который в декабре 2020 года ушёл на должность председателя Дальневосточного подразделения организации.