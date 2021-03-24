Зачисленную зарплату номинальных сотрудников фигуранты похищали. Сумма материального ущерба превысила 28 миллионов рублей...

«Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении свыше 28 миллионов рублей мошенническим путем», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе следствия установлено, что директор одного из государственных образовательных учреждений совместно с главным бухгалтером и начальником отдела кадров совершили хищение бюджетных денежных средств. В целях реализации своего умысла злоумышленники назначили на должности лиц, которые в действительности трудовую деятельность в указанном учреждении не осуществляли. После этого они организовали открытие банковских счетов и зарплатных карт на указанных лиц. Зачисленную зарплату номинальных сотрудников фигуранты похищали.Сумма материального ущерба превысила 28 миллионов рублей.По материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28