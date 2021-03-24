В кинологическую группу Главного управления МЧС по Владимирской области поступила новая собака. Теперь у спасателей два четвероногих сотрудника. Новобранец Кира и уже опытная Фортуна.

В кинологическую группу Главного управления МЧС по Владимирской области поступила новая собака. Теперь у спасателей два четвероногих сотрудника. Новобранец Кира и уже опытная Фортуна. Шестимесячную Киру обучают командам. Кира будет поисковой собакой – ее научат разыскивать в лесу и на завалах потерявшихся людей. Сотрудники пожарно-спасательной части уверены, лабрадоры – лучшая порода для этой службы. До