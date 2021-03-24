В результате подрыва башен бывшего элеватора часть города осталась без отопления.

Пыль улеглась, но в Муроме продолжают говорить о громком ЧП. В результате часть города осталась без отопления. Взрывотехники, вероятно, не просчитали всех возможных последствий обрушения, и обломки одного из зданий повредили тепловую магистраль, опоры линии электропередачи и частично перекрыли автомобильную дорогу.По уточненным данным, в зону отключения горячего водоснабжения попало более 300 жилых домов, это население примерно 23 тысячи человек причем 3,5 - дети. По сведениям властей все соцобъекты работают в штатном режиме, последствия взрыва полностью ликвидированы, но мы видим, что работы по расчистке завалов все еще продолжаются., что произошло смятие участка теплотрассы и смещение ее на 2 метра в сторону, также была нарушена неподвижность опоры. Итоговую оценку повреждений и ущерб сейчас определить нельзя, так как работы по расчистке завалов еще продолжаются. По словам Алексея Загладина, проект на бумаге выглядел хорошо и не вызывал никаких опасений.Алексей Загладин, директор Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз»: “Нам была представлена проектная документация по его демонтажу, согласованная с Ростехнадзором. Мы ее смотрели, да, действительно, она согласована, была разработана, не могу сказать, каким проектным институтом, но это было».Сейчас трубопровод уже освобожден от завалов, рабочие устраняют повреждения, допущенные ими же, впрочем, владелец объекта считает, что работы были выполнены на отлично, но при проведении подобных работ от рисков никто не застрахован.Амерхан Межитов, владелец Муромского элеватора: «У меня есть подрядчик ООО "АСТ". Они находили специалистов-взрывников, я с ними договор не заключал».Наличие разрешения на проведение подрывных работ подтверждают и представители местной администрации, которые, как и владельцы объекта, настаивают на том, что авария произошла в результате дефектов при строительстве самого элеватора.Игорь Федурин, первый заместитель главы администрации округа Муром по ЖКХ: «Сложный техобъект, сложно судить, так как работы выполнялись взрывотехниками, что у них было, но в соответствии с проектом все согласования были пройдены».Работы по демонтажу начались еще в сентябре прошлого года. Элеватор построен в 1984 году. С развалом Советского Союза сооружение превратилось из зернохранилища в место для гуляний местной молодежи. Он даже попадало в рейтинг "Самых опасных мест Владимирской области". Сейчас это уже история. Скоро на этом месте появится логистический центр.Александр Сыпченко, Андрей Синягин«Вести-Владимир»