После ухода мужчины хозяйка обнаружила пропажу из комнаты своего кошелька, в котором хранились её сбережения. Материальный ущерб составил 465 тысяч рублей...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении кошелька с находящейся в нем крупной суммы денежных средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 81-летней москвички. Пенсионерка сообщила, что ей на домашний телефон поступил звонок якобы из социальной службы о том, что к ней в квартиру должен прийти сантехник для проверки счетчиков воды и состояния труб. Через некоторое время она впустила в квартиру неизвестного, показала ему ванную комнату, а сама занялась своими делами. После ухода мужчины она обнаружила пропажу из комнаты своего кошелька, в котором хранились её сбережения. Материальный ущерб составил 465 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Химкинском бульваре задержали подозреваемого – 22-летнего приезжего молодого человека. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость быть бдительными, проинформировать пожилых родственников и знакомых о данном виде противоправных деяний. Если поступил телефонный звонок от каких либо служб, лучший способ прервать разговор и позвонить в полицию по телефону «02» (с мобильного телефона «102»).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60