Без преувеличения можно сказать, что педагогам, которые работают в детской школе искусств Киржачского района им. В.М.Халилова, есть чем гордиться. Музыка и память Многие их выпускники ..

Без преувеличения можно сказать, что педагогам, которые работают в детской школе искусств Киржачского района им. В.М.Халилова, есть чем гордиться.Музыка и памятьМногие их выпускники успешно поступают в самые престижные профильные учебные заведения, а в дальнейшем - связывают трудовой путь с любимым делом. Кроме того, наглядными показателями уровня образованности ребят, обучающихся в школе, становятся многочисленные награды, которые они неизменно завоёвывают на международных, всероссийских, областных и районных конкурсах и фестивалях.Уже несколько лет школа носит имя выдающегося военного дирижёра Валерия Михайловича Халилова. Ежегодно 25 декабря, в годовщину трагической гибели генерал-лейтенанта, художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.Б.Александрова, в Киржаче проводят вечер памяти.По традиции, на мероприятии присутствуют семья музыканта, его друзья и соратники, представители Министерства обороны. Перед собравшимися выступили Владимирский Русский оркестр и выдающиеся солисты, носящие почётные звания Заслуженных артистов России - Андрей Романов, Дмитрий Быков и обладательница Гран-при 1 Всероссийского конкурса романсов Анжелика Иванова. В программе прозвучали произведения В.М.Халилова, романсы и песни военных лет.- Мы записали на видео наш ансамбль скрипачей, который исполнил попурри на тему военных песен. Видеоряд органично интегрировали в программу концерта. Он продемонстрировал преемственность киржачских музыкантов, связь поколений, - говорит директор Детской школы искусств Киржачского района им. В.М.Халилова Ольга Хапилова.Время переменИспытания минувшего года не смогли помешать воплощению в жизнь творческих идей учеников и педагогов. Для высокопрофессиональных и увлечённых людей сложное время с его вызовами стало отличным стимулом к самосовершенствованию.- Период пандемии был всё-же интересным, хоть и непростым для нас, - говорит Ольга Хапилова. - Мы учились вместе со своими учениками. Дистанционная работа с помощью компьютерных программ и специального оборудования подразумевает наличие соответствующих знаний у преподавателей. Чтобы не потерять в качестве образования, им приходилось много учиться, осваивать новые навыки. К счастью, у нас работают настоящие профессионалы своего дела, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации. Они успешно справились с поставленными задачами.В течение года воспитанники школы активно участвовали во всех значимых районных и областных фестивалях. Естественно, в большинстве случаев выступления проходили заочно - в онлайн-формате. Однако это не мешало киржачанам добиваться высоких результатов. Например, хореографическое отделение ДШИ заняло 1-е место в областном смотре балетмейстерского мастерства, а скрипачи стали лауреатами престижного регионального конкурса.Как известно, за каждой значимой победой молодых дарований стоит усердный труд педагогов - людей, которые каждый день поддерживают сердцебиение отечественной культуры своим самоотверженным трудом.- В онлайн-режиме было сложно настраивать инструменты, играть синхронно, - рассказывает преподаватель по классу балалайки Михаил Клопсков. - Даже при хорошем оборудовании и интернете (которые есть далеко не у всех) у трансляций есть отставание на несколько секунд. Однако мы адаптировались. Я записывал уроки на видео, отправлял их ребятам. Кроме того, в процесс обучения мы интегрировали особые компьютерные программы, которые позволяли ученикам репетировать - отыгрывать полноценные музыкальные зарисовки. Сейчас всё возвращается на свои места, и мы этому очень рады. С ребятами мы «общаемся» на инструментах. Балалайка должна «петь в руках», передавать эмоции. При личном общении этого удаётся добиться.Педагог признаётся, что иногда к нему приходят талантливые, умные, но сложные ребята. Народный инструмент раскрывает их, меняет в лучшую сторону. Дети не только приобщаются к родной культуре, но и становятся более дисциплинированными.