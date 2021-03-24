При управлении автомобилем, в котором находится ребенок, необходимо быть предельно внимательными и осторожными!

УГИБДД УМВД России по Владимирской области напоминает водителям основные правила безопасности, соблюдение которых поможет избежать получение травм юными пассажирами транспортных средств.Первое и самое главное: управляя автомобилем, в котором находится ребенок, будьте всегда внимательными и осторожными, избегайте резких разгонов и торможений, соблюдайте оптимальный скоростной режим, а также неоправданных маневров.Второе: перевозите ребенка в детском удерживающем устройстве, соответствующем его росту и весу. Выбирайте устройства только проверенных производителей и сертифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Фиксации ребенка в автомобиле в детском удерживающем устройстве или штатным ремнем безопасности, а не на руках взрослого пассажира (родителя) – принципиальна!Третье: не производите никаких манипуляций с ребенком в движении. Разместите все необходимые вещи и предметы в перчаточных ящиках автомобиля или багажнике. В момент критического торможения или срабатывания подушек безопасности они могут принести массу вреда, даже закрепленные - ребенок тянется за ними, меняя геометрию ремней безопасности и отвлекая водителя.Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.