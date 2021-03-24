За заведомо ложный донос на полицейского молодому человеку из Александрова грозит до 3 лет тюрьмы. По версии следствия, 22 января 2021 года подозреваемый позвонил в дежурную часть полиции и

За заведомо ложный донос на полицейского молодому человеку из Александрова грозит до 3 лет тюрьмы. По версии следствия, 22 января 2021 года подозреваемый позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что сотрудник ППС его якобы избил. Следователи установили, что применения насилия со стороны полицейского не было. На допросе подозреваемый рассказал, что был пьян и побоялся