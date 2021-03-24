В Александрове 40-летний мужчина обвиняется в грабеже, он напал на незнакомую женщину. Как сообщают в пресс-службе полиции, 58-летняя потерпевшая возвращалась вечером домой с работы. Сзади

В Александрове 40-летний мужчина обвиняется в грабеже, он напал на незнакомую женщину. Как сообщают в пресс-службе полиции, 58-летняя потерпевшая возвращалась вечером домой с работы. Сзади подошел неизвестный мужчина и попытался вырвать из ее рук сумочку. Женщина дала отпор грабителю, но злоумышленник ударил, отобрал сумку и скрылся. Ущерб оценили в 10 600 рублей. Грабителя задержали на