Дело 26-летнего жителя Александрова возбуждено по признакам заведомо ложного доноса, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Дело 26-летнего жителя Александрова возбуждено по признакам заведомо ложного доноса, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.По версии следствия, 22 января 2021 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения по телефону сообщил в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району о применении в отношении него насилия сотрудником патрульно-постовой службы полиции. По данному факту следователем СК России проведена доследственная проверка, в ходе которой установлено, что сотрудник полиции в отношении заявителя насилие не применял, а сообщение о якобы совершенном преступлении носит ложный характер.В ходе допроса подозреваемый пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и побоялся, что к нему будут применены меры административного характера, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: