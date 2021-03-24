Пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его избил сотрудник ППС.

В Александрове Владимирской области расследуется уголовное дело о ложном доносе на полицейского. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следователей, 22 января текущего года пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что его избил сотрудник ППС. Информацию проверили, провели доследственную проверку и выяснили, что никакого применения силы со стороны правоохранителя не было.На допросе лже-заявитель пояснил, что был нетрезв и испугался, что получит административку. В результате теперь он рискует получит уголовное наказание.Расследование дела продолжается.