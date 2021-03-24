Теперь 29-летнему магазинному вору грозит реальный срок за кражу. В Гусь-Хрустальном мужчина, видимо, решил, что можно не платить в магазинах. Как сообщают в полиции, за три месяца он обворовал

Теперь 29-летнему магазинному вору грозит реальный срок за кражу. В Гусь-Хрустальном мужчина, видимо, решил, что можно не платить в магазинах. Как сообщают в полиции, за три месяца он обворовал несколько торговых центров, магазинов, супермаркетов и один рынок. Брал, судя по всему, все, что плохо лежит: электроинструменты, бытовые предметы, одежду и, конечно, алкогольные напитки. Не постеснялся