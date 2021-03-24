Его задержали спустя три дня.

В Гусь-Хрустальном 52-летний местный житель обвиняется в убийстве из ревности. Об этом сообщает пресс-служба СУСК региона.По версии следствия, днём 20 марта мужчина распивал у себя дома спиртные напитки со своими друзьями. В определённый момент из-за ревности к присутствующей на пьянке женщине между ним и 55-летним собутыльником произошла ссора. Хозяин жилища нанёс оппоненту удар ножом в сердце. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.Злоумышленник скрылся с места ЧП, но через три дня, 23 марта, его поймали в Арзамасском районе Нижегородской области.Расследование уголовного дела продолжается.