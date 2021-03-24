Авария произошла в 9 утра на пересечении улиц Юбилейная и Владимирского шоссе.

Авария произошла в 9 утра на пересечении улиц Юбилейная и Владимирского шоссе.Неотложка с включенными спецсигналами выехала на перекрёсток на красный свет, где столкнулась с "Рено", водитель которого, по предварительной информации, не уступил дорогу, сообщил порталВ результате аварии незначительные повреждения получили два фельдшера скорой, а также водитель и пассажир "Рено". Чтобы окончательно установить все обстоятельства происшествия, полиция изучает видеозаписи столкновения.