Военный суд вынес приговор капитану муромских инженерных войск. Его признали виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Как установили следствие и суд, в

Военный суд вынес приговор капитану муромских инженерных войск. Его признали виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Как установили следствие и суд, в феврале 2020 года офицер пообещал одному из военнослужащих его части затянуть процедуру увольнения с военной службы. За это капитан получил от сослуживца 20 000 рублей. Впрочем, никаких действий за это злоумышленник