Судно советской постройки проходит его в соответствии с графиком.

Судно советской постройки проходит его в соответствии с графиком.Корабль, вышедший со стапелей Городецкого судоремонтно-машиностроительного завода в 1974 году, поставлен на текущий ремонт в Муромском филиале ФГБУ «Канал имени Москвы», со ссылкой на "КП" сообщил портал«Сойка» много лет работает на Оке в Муроме и является специализированным судном технического флота Муромского района водных путей. В ходе ремонта у теплохода будет заменена изношенная обшивка корпуса судна, после чего корабль снова вернётся в строй и будет задействован в период навигации 2021 года.