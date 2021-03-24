Тема пенсий в России не теряет актуальности, особенно в непростой период восстановления экономики от кризиса из-за пандемии коронавируса. С новой инициативой выступил зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин.

Тема пенсий в России не теряет актуальности, особенно в непростой период восстановления экономики от кризиса из-за пандемии коронавируса. С новой инициативой выступил зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин.В большинстве случаев главами советов многоквартирных домов являются пенсионеры. А в нашей стране работающим гражданам индексация выплат по старости не положена. Теперь им решили провести индексацию пенсий.Предлагается освободить старших по домам от уплаты страховых взносов в социальныефонды, передает . Тогда не будет оснований считать их работающимипенсионерами. Инициативу одобрил первый замглавы Комитета Совфеда по бюджету ифинрынкам Сергей Рябухин.Сейчас в ряде случаев управляющие компаниивыплачивают старшим по домам "зарплаты в конвертах". Ситуацию намерены в корне изменить, чтобы все было законно.Отметим, сегодня средний размер пенсии в России равен 10 183 рублям. Ранее гендиректор юридической компании "Достигация" Артем Баранов рассказал, на что можно рассчитывать в 2021 году.Как писали "Дни.ру", в текущем году государством предусмотрены обязательные надбавки к. При этом выплат больше положенного, как в прошлом году, ждать не стоит.