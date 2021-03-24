Мероприятие проходило на нескольких станциях, где отмечается особо значительный пассажиропоток. Участники акции обратили внимание пассажиров на использование мобильных устройств детьми...

Согласно статистике только за прошедший год детьми за невыполнение простых правил пользования метрополитеном на станциях и эскалаторах получено 26 различных травм.Московский метрополитен является транспортом повышенной опасности, и несмотря на слаженную работу имеются случаи получения травм пассажирами, в том числе и несовершеннолетними из-за беспечности и невыполнения правил безопасности. Как показывает практика, зачастую к несчастным случаям приводит использование гаджетов. Постоянно отвлекаясь на смартфоны, пассажиры, особенно дети, не предвидят опасных последствий, что и является причиной получения травм на территории метро.Только за прошедший год несовершеннолетними из-за невыполнения правил безопасности получено 26 различных травм, в большинстве случаев из-за падений по неосторожности и падений на жесткий путь при использования мобильных устройств.С целью привлечения внимания к проблеме детского транспортного травматизма и информирования подрастающего и взрослого поколения о наиболее часто встречающихся случаях, а также принятию профилактических мер по соблюдению транспортной безопасности сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене совместно с представителями общественности и средствами массовой информации организовали и провели широкомасштабную информационно-профилактическую акцию «Полиция на метрополитене заботится о Вашей безопасности».Мероприятие проходило на нескольких станциях, где отмечается особо значительный пассажиропоток. Участники акции обратили внимание пассажиров на использование мобильных устройств детьми и рассказали, что ребенок с телефоном, находясь на платформе станции не обращает внимание на окружающую обстановку, осуществляет выход за ограничительную линию, при использовании аудиогарнитуры не видит и не слышит приближающегося поезда, что при определённых обстоятельствах может привести к тяжёлым последствиям.Обратились инспекторы отделов по делам несовершеннолетних УВД на Московском метрополитене и к юным пассажирам, рассказав им об основных правилах поведения в метро, напомнили, что можно и нельзя делать и главное обратили особое внимание на максимальную внимательность при использовании гаджетов.Кроме того, сотрудники полиции и представители общественности подарили пассажирам специально разработанные иллюстрированные памятки с общими правилами по соблюдению транспортной безопасности в Московском метро.Помните, что, отвлекаясь на гаджеты, находясь на территории метрополитена, вы подвергаете себя опасности! Ни один звонок или сообщение не стоит вашего здоровья и тем более жизни!Пресс-служба УВД на Московском метрополитене