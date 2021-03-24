При проведении обыска по месту проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство, массой 100 граммов...

Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Новогиреевской улице задержали злоумышленника, у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты 20 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой 24 грамма. Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Далее при проведении обыска по месту проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли аналогичное наркотическое средство, массой 100 граммов.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73