Перед судом предстанет бывший администратор салона красоты.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение с причинением значительного ущерба гражданину).С заявлением о пропаже денежных средств из кассы салона красоты в полицию обратилась его владелица. Женщина пояснила, что недостачу выявила в результате проведенной ревизии.В дальнейшем было установлено, что обвиняемая, работавшая в салоне менее года, в период с ноября 2019 года по август 2020 вносила ложные сведения в отчетную документацию и присваивала себе деньги, полученные от клиентов за оказание услуг мастерами.В результате фигурантка обратила в свою пользу более 126 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.