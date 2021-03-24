В федеральный план празднования включены 9 крупных мероприятий, местом проведения которых станет Владимирская область.

В режиме видеоконференции прошло заседание организационного комитета при Правительстве России по празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. С докладами на нём выступили заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, представители Министерства обороны России, РПЦ, представители регионов. От нашей области в мероприятии участвовали врио замгубернатора Григорий Вишневский, директор департамента культуры Алиса Бирюкова и начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Иванов.В ходе заседания была принята актуализированная программа мероприятий в регионах, связанных с жизнью и ратными подвигами благоверного князя Александра Невского. Центрами торжеств станут Москва, Санкт-Петербург, Ярославская, Новгородская, Псковская и Владимирская области. Главные мероприятия состоятся в Александро-Невской лавре 12 сентября и 6 декабря − в дни памяти перенесения мощей святого Александра Невского в Санкт-Петербург и его кончины. В праздничные программы Дня России 12 июня также будут включены мероприятия, посвящённые Александру Невскому. Отдельные празднования пройдут 9 Мая в память о воинской доблести и подвиге Александра Невского перед русским народом.В федеральный план празднования включены 9 крупных мероприятий, местом проведения которых станет Владимирская область. В их числе – межрегиональная краеведческая конференция на площадке областной научной библиотеки в апреле, межрегиональная акция «Венок славы Александра Невского», Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» в Суздале в конце августа, постановка Владимирского академического областного театра драмы «Прибытие в Каракорум», премьера которой должна состояться в июне, выставка во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, международная научная конференция «Государство. Церковь. Общество», организаторами которой станут Владимирский государственный университет и Владимирская митрополия; освящение храма в честь равноапостольного князя Владимира, благоверного князя Александра Невского и других великих князей Владимирских.Планируется также, что в августе Владимирская область станет площадкой для проведения посвящённого великому князю Межрегионального форума «Волонтёров культуры».В регионе с 2016 года проводятся мероприятия, посвящённые приближающейся памятной дате. В январе 2021 года дан старт основным наиболее крупным культурно-просветительским акциям в рамках празднования 800-летия Александра Невского. Региональным Департаментом культуры утверждён план основных областных мероприятий, включающий более 50 событий. Областная научная библиотека реализует культурно-просветительский проект «Невский.800», включающий тематические конференции, исторические игры, публичные лекции, онлайн-чтения, книжную выставку «800 лет со дня рождения Александра Невского». Создан и пополняется областной интернет-ресурс «Невский.800». В День славянской письменности и культуры во Владимире на открытой площадке состоится областная хоровая ассамблея. Цикл мероприятий, посвящённых Александру Невскому, разработан и реализуется Областной библиотекой для детей и молодёжи. Областным Киноцентром запланирована декада исторического фильма «Имена и времена». Исполнение Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артёма Маркина и Владимирским камерным хором кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский» станет в регионе одним из значимых музыкальных событий года.Готовится встретить памятную дату и Владимирская епархия. 12 сентября, в день переноса мощей святого в Санкт-Петербург, запланирован крестный ход от разных храмов до Богородице-Рождественского монастыря, где изначально хранились мощи великого князя. В этот же день будет проведён «круглый стол» на тему «Ратные подвиги сынов Отечества». 5 декабря, накануне даты кончины Александра Невского, во Владимире состоится большой крестный ход. Кроме того, в Богородице-Рождественском монастыре появится музей Александра Невского. Осенью пройдут выездные выступления архиерейского хора в районах области. А для паломников епархия разработала два тематических маршрута по местам, которые связаны с именем князя.По итогам заседания руководители оргкомитета подчеркнули важность предстоящих событий, в том числе в патриотическом воспитании молодёжи, увековечивании памяти доблестного русского князя и развитии исторической преемственности поколений.