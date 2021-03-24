В Екатеринбурге прошли Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу среди юниоров, юниорок, юношей и девушек.

В Екатеринбурге прошли Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу среди юниоров, юниорок, юношей и девушек.В нем приняли участие более 190 спортсменов из 34 регионов страны.Назарова Екатерина, студентка Института физической культуры и спорта ВлГУ, представлявшая Владимирскую область на соревнованиях, заняла 1 место в весовой категории до 63 кг.Решением тренерского совета спортсменка сможет выступить либо на Чемпионате Европы, который состоится в Чехии 3-8 августа, либо на Чемпионате мира, который состоится 22-28 августа в Румынии, сообщил департамент спорта Владимирской области.