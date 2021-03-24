Спортсмены Владимирской области успешно выступили на Первенстве России по тяжёлой атлетике среди девушек и юношей.

Спортсмены Владимирской области успешно выступили на Первенстве России по тяжёлой атлетике среди девушек и юношей (13-15 лет, 13-17 лет), которое проходит в Старом Осколе Белгородской области 15 – 24 марта. Всего за призовые места боролись юные тяжелоатлеты из 41 региона страны. Владимирскую область представляли 9 спортсменов.Тяжелоатлетка из Петушинского района Мария Курбатская 2007 года рождения завоевала три золотые медали среди девушек до 15 лет в весовой категории свыше 81 кг: в рывке (71 кг), в толчке (80 кг) и сумме двоеборья (151 кг), установив шесть рекордов России. Марию тренируют Борис Курбатский и Светлана Титова.Среди юношей до 15 лет в весовой категории до 61 кг серебряным призёром в упражнении «толчок классический» стал струнинский спортсмен Максим Москалёв (тренер – Андрей Стешин).А владимирец Кирилл Смирнов стал бронзовым призёром в рывке (70 кг) среди юношей до 17 лет в весовой категории до 49 кг (тренеры − Елена Пинигина и Павел Кузнецов).