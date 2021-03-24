В кинологическую группу Главного управления МЧС по Владимирской области поступила новая собака.

В кинологическую группу Главного управления МЧС по Владимирской области поступила новая собака.- Теперь у нас два четвероногих поисково-спасательных сотрудника, - радуются спасатели.Кире всего шесть месяцев, раньше она жила в питомнике Ногинского кинологического центра, поэтому сейчас она только вливается в окружающий мир и стремительно его изучает, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На видео собака едва ли не второй раз в жизни видит своё рабочее место в специализированной пожарно-спасательной части, начинает своё знакомство со старшей коллегой Фортуной и только начинает изучать команды. Поэтому у неё далеко не всё ещё получается, но это только старт.Преодолевая препятствия и барьеры, Фортуна даёт Кире мастер-класс.