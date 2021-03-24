Жители Владимира обсуждают видео из соцсетей.

Жители Владимира обсуждают видео из соцсетей. Пассажир троллейбуса 10 маршрута снял конфликт кондуктора с нетрезвым мужчиной.Алексей Алёкин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Согласно правилам пользования пассажирским транспортом, при поездке в автобусе, троллейбусе запрещается проезд пассажиров в нетрезвом состоянии, курение, открывать окна без разрешения, быть в грязной одежде, сорить и распивать спиртные напитки. Но игнорировать противоправное поведение пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения в автобусе, экипаж, конечно, не должен. Если потенциальный дебошир не реагирует на замечания кондуктора, то во избежание конфликтной ситуации водитель вправе остановить транспортное средство, будь то автобус, троллейбус и вызвать сотрудников полиции. Разбираться с хулиганами однозначно дело правоохранительных органов, а не работников компании перевозчика. При этом экипаж, по мнению пассажиров, если не принимает адекватных мер по отношению к хулигану, то пассажиры могут напомнить водителю и кондуктору об этой обязанности их принять меры к хулигану, либо позвонить в прямую диспетчерскую службу. Телефон в каждом автобусе, троллейбусе указан.