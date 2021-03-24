Напомним, что литую асфальтобетонную смесь можно применять при температурах до -10 градусов Цельсия.

Владимирские коммунальщики продолжают ямочный ремонт дорог областного центра.Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 23 марта, бригады ЦУГДа работали на улицах Мира, Вокзальной, проспекте Строителей, на площади Лазарева, а также на дороге Мостострой-Владимир и на путепроводе на улице Верхняя Дуброва.Напомним, что литую асфальтобетонную смесь можно применять при температурах до -10 градусов Цельсия.Информация об ухабах и выбоинах поступает дорожникам в режиме реального времени в результате мониторинга состояния проезжей части, соцсетей и через сайт .