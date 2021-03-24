В прошлом году горадминистрация добилась сноса более 820 гаражей.

Во Владимире главы трёх районов выступили с инициативой сократить срок от уведомления владельца до демонтажа незаконно построенного гаража с 50 до 30 дней. Теперь предложение будут рассматривать юристы. Поправки для внесения изменений планируют направить в Госдуму.За прошлый год в областной столице проведено 122 проверки соблюдения земельного законодательства, в результате которых выявлено 96 нарушений. К ответственности привлечены 60 нарушителей, с которых взыскано 590 тысяч рублей. Демонтировано более 820 гаражей. Львиная доля – во Фрунзенском районе – 621. Именно там сейчас строят Рпенский проезд.Добавим, что за год специалистами горадминистрации проведено 10 рейдов. В результате мониторинга обнаружено 342 объекта недвижимости, которые не были должным образом оформлены. Среди них - 89 земельных участков и 253 гаражных бокса.