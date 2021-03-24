На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 марта 2021 года лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 марта 2021 года лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.23 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Муромском, 7 сл. в Александровском, 6 сл. в Ковровском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 495 случаев заболевания (6723 сл. в г. Владимире, 3656 сл. в Гусь-Хрустальном, 3286 сл. о. Муром, 2101 сл. в Ковровском, 1824 сл. в Александровском, 1702 сл. в Петушинском, 1300 сл. в Юрьев-Польском, 1211 сл. в Вязниковском, 1230 сл. в Кольчугинском, 1080 сл. в Суздальском, 957 сл. в Собинском, 810 сл. в Меленковском, 806 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 658 сл. в Камешковском, 640 сл. в Селивановском, 447 сл. в Судогодском, 369 сл. в г. Радужном.