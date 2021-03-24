Уровни воды на Оке, Клязьме и других малых реках региона могут достигнуть опасных значений. Вскрытие водоемов прогнозируют уже в начале апреля. Во регионе ожидается крупнейшее половодье за

Уровни воды на Оке, Клязьме и других малых реках региона могут достигнуть опасных значений. Вскрытие водоемов прогнозируют уже в начале апреля. Во регионе ожидается крупнейшее половодье за последние 8 лет. Пётр Денисов, заместитель начальника МЧС области В ближайшую неделю ожидаем потепление – установление плюсовых температур, что повлечет активное таяние снега. Естественно, подъемы уровней воды –