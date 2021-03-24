Она сертифицировала 60 килограммов просроченной продукции.

Во Владимирской области на 260 тысяч рублей оштрафовали птицефабрику, которая сертифицировала 60 килограммов просроченной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.Ведомство выявило многочисленные нарушения ветеринарного законодательства: холодильники предприятия не были оборудованы термометрами; продукция хранилась без маркировки и указания срока годности; не соблюдались условия хранения, установленные изготовителем.К тому же, был выявлен факт сертификации в системе «Меркурий» 60 килограммов просрочки куриного фарша и шницеля.В результате сельхозпредприятие оштрафовано на 260 тысяч рублей.