По результатам проверок выявлено нарушение только в одной аптеке Александрова ООО «Лекарь».

Департамент государственного регулирования цен и тарифов возобновил проверки аптек области по соблюдению порядка ценообразования на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, мораторий на которые был введен в 2020 году. По результатам проверок выявлено нарушение только в одной аптеке Александрова ООО «Лекарь».Важно отметить, что жители области могут самостоятельно контролировать стоимость приобретаемых лекарств из жизненно важного списка. Ежемесячно на сайте департамента информация по величине предельных розничных цен в отношении более чем 4,5 тысяч наименований лекарств. При выявлении превышения стоимости приобретенного в аптечной сети лекарственного средства соответствующего наименования, производителя, упаковки и дозировки необходимо направить письменное обращение в адрес департамента с приложением копии чека.За несоблюдение установленных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов предусмотрено наложение штрафов на должностных лиц в размере от 250 тыс.руб. до 500 тыс.руб.; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки.