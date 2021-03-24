Прокуратурой области проведена проверка по информации в СМИ об ограничении поставки водоснабжения потребителей в поселке Мезиновский Гусь - Хрустального района.

Прокуратурой области проведена проверка по информации в СМИ об ограничении поставки водоснабжения потребителей в поселке Мезиновский Гусь - Хрустального района.Установлено, что поставка воды жителям жилых домов №№ 10, 37, 40, 46, 48 по улице Октябрьской и дома № 24 по улице Горького данного поселка в соответствии с утвержденной органом местного самоуправления схемой водоснабжения осуществляется через водоразборную колонку у д. 48 по улице Октябрьской на основании заключенных с муниципальным предприятием договоров возмездного оказания услуг.Продолжительность перерыва подачи холодной воды в указанные дома с 23 по 25 февраля 2021 года составила 51 час (норма - 24 часа), ресурсоснабжающая организация к устранению аварии в выходной день не приступила, в связи с чем директору муниципального предприятия внесено представление, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Причиной прекращения подачи воды гражданам явилось промерзание трубопровода, подводящего холодную воду к водоразборной колонке.Также в отношении виновного должностного лица прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).Главе администрации поселка Мезиновский направлена информация о состоянии законности в данной сфере. Акты реагирования находятся на рассмотрении.Напомним, в феврале добывая воду, сообщили они в . Других вариантов нет — там уже неделю нет воды в колонке.