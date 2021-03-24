Четвероногая уже приступила к обучению, которое будет состоять из трёх этапов: прохождение снарядов, поиск потерявшихся в лесу и пострадавших на завалах.

Кинологическую службу пополнила поисково-спасательная собака - лабрадор-ретривер Кира. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Она прибыла из Ногинского кинологического центра. Кире всего шесть месяцев. Её вырастили в специальном питомнике. Четвероногая уже приступила к обучению, которое будет состоять из трёх этапов: прохождение снарядов, поиск потерявшихся в лесу и пострадавших на завалах. В конце курсов она пройдёт аттестацию в Ногинском спасательном центре.Напомним, что бок о бок с владимирскими спасателями служит ещё один лабрадор-ретривер - шестилетняя Фортуна.Для проживания и тренировки собак оборудованы вольер на два места и тренировочная площадка. Зимой сотрудники подразделения забирают собак в помещение части.