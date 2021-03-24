Самое многочисленное и, пожалуй, самое шумное отделение Владимирского областного колледжа культуры и искусства — это студенты специальности «Народное художественное творчество» (по ..

Самое многочисленное и, пожалуй, самое шумное отделение Владимирского областного колледжа культуры и искусства — это студенты специальности «Народное художественное творчество» (по видам), вид- «Хореографическое творчество». Танцевальные классы никогда не пустуют, с утра и до глубокого вечера, иногда без выходных и вместо праздников там проходят занятия, идут репетиции. Студенты оттачивают своё исполнительское мастерство, разучивают учебный материал, сочиняют новые композиции, ведут постановочную и репетиторскую работу. Большую сценическую практику и опыт концертной деятельности студенты получают в Народном коллективе ансамбле танца «Росинка», существующем на базе колледжа уже 45 лет. Коллектив постоянный участник всех областных мероприятий, неоднократный Лауреат и обладатель «ГРАН - ПРИ» Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.Главными проводниками студентов в мир танцевального творчества, стали преподаватели отделения хореографии, среди которых особое место занимает Наталья Николаевна Зуева, преподаватель хореографических дисциплин и руководитель Народного коллектива ансамбля танца «Росинка».Наталья - сама выпускница колледжа и, по окончании Самарского института искусств и культуры, вернулась в «родные пенаты», став преподавателем хореографических дисциплин. За 25 лет работы много её выпускников с теплом и благодарностью вспоминают годы учёбы в колледже.Награждена Почетной грамотой Министерства культуры РФ. Н.Н.Зуева -Лауреат премии Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие культуры и народного творчества. Награждена Почетной грамотой Администрации Владимирской области, департамента культуры за заслуги в области культуры и образования.«Путь в нашу профессию сложный. Это большая ответственность дать студентам новые знания, сохраняя при этом общепринятые, общеизвестные правила и традиции, чтобы интерес к народному хореографическому творчеству рос и передавался из поколения в поколение. Владимирская танцевальная школа давно известна и высоко ценится за пределами нашей области. С желанием учиться именно в колледже приезжают абитуриенты из многих регионов России, где есть подобные учебные заведения, а значит уровень подготовки специалистов в колледже по-прежнему высокий»,- с гордостью говорит Наталья Николаевна.Репертуар ансамбля «Росинка» постоянно пополняется новыми балетмейстерскими работами, танцевальными композициями Н.Н. Зуевой , которые известны среди хореографов. Несколько авторских постановок отмечены на престижных конкурсах специальными дипломами «За лучшую балетмейстерскую работу».«Конечно, одна бы я не справилась. Мне помогает любимая команда замечательных преподавателей и концертмейстеров, которые ежедневно работают со студентами, оттачивая навыки исполнительской подготовки, индивидуальности в танцевальных классах, чтобы потом на сцене ансамбль «Росинка» дарил зрителю своё мастерство», - признаётся Наталья Николаевна.С 2005 года Наталья Николаевна Зуева является председателем предметной цикловой комиссии «Хореографическое творчество» колледжа. За это время удалось сохранить и приумножить лучшие наработки педагогического мастерства и творческого потенциала преподавателей. Сложилась талантливая, высокопрофессиональная команда единомышленников, влюблённых в свою работу.«Мне в жизни очень повезло. Судьба постоянно окружает меня творческими и талантливыми людьми, профессионалами своего дела, у которых я многому училась и учусь до сих пор. В день работника культуры разрешите пожелать нескончаемой энергии и фанатизма в профессии, творческой неуспокоенности, новых идей, возможностей и желания осуществить всё задуманное!»