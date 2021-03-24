Какое место заняли библиотеки в современном арт-пространстве? Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи, которой в этом году исполняется 60 лет, - поистине уникальна. Она, ..

Какое место заняли библиотеки в современном арт-пространстве?Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи, которой в этом году исполняется 60 лет, - поистине уникальна.Она, словно магнит, притягивает творческих людей всех возрастов, и это неудивительно. На её базе регулярно проводят масштабные фестивали и яркие праздники, незабываемые встречи с известными писателями и увлекательные лекции, а также концерты, спектакли, выставки и многое другое. «Двигателем» каждого культурного события неизменно становится популяризация чтения.Библиотекари-блоггерыМногие обыватели считают, что в современном мире, где над умами молодёжи властвует яркий свет, льющийся из экранов гаджетов, места книгам уже не найдётся. Однако опыт сотрудников библиотеки говорит об обратном. Молодые и энергичные специалисты, работающие в учреждении, уверены, что грамотное использование интернета и современных технологий позволяет массово «вербовать» юных читателей и их родителей в ряды завсегдатаев читальных залов.- В последнее время мы активно развиваем новые проекты, - говорит главный библиотекарь отдела литературы по искусству Татьяна Первых. - У меня есть хобби -увлекаюсь режиссурой и монтажом видеороликов. Этот интерес я перенесла на свою работу. Мы организовали съёмочные площадки по всем отделам библиотеки, стали снимать видео и просвещать наших читателей, рассказывать им о своём фонде, о книгах, которые у нас есть. Благодаря этому мы начали расти профессионально. Стали вникать в то, как правильно выстроить звук, свет, как поставить человека в кадре. Готовясь к съёмкам, мы выискиваем интересные факты с «изюминкой», которые можно подать необычным способом, увлечь наших зрителей. С каждым новым видеороликом мы понимаем, что он становится лучше. Такая работа позволяет совершенствовать себя и идти в ногу со временем.Кстати, недавно Татьяна успешно закончила Красноярскую школу мультипликаторов. Её работа уже вошла в ТОП-10 лучших, и останавливаться на достигнутом она не собирается.«Универсальные солдаты»Сотрудники Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в крупнейших российских и международных конференциях - современный библиотекарь должен быть настоящим «универсальным солдатом». Полученные знания тут же применяют на практике.Жителям и гостям столицы региона сотрудники учреждения регулярно преподносят незабываемые мероприятия. Например, скоро в стенах библиотеки пройдёт традиционная «Библионочь», которую в этом году посвятят 60-летию космонавтики. Не вызывает сомнений, что увлекательные челленджи для всей семьи, выступления артистов и мастер-классы не только подарят яркие эмоции посетителям, но и откроют (возможно, для кого-то заново) волшебный мир книги.Проводить масштабные культурно-массовые мероприятия библиотекарям неизменно помогают «Волонтёры культуры», областной штаб которых расположен на базе библиотеки.- Сейчас в штабе числятся более 300 волонтёров, большая часть из них - студенты, - рассказывает главный библиотекарь отдела детского чтения Эльвира Вишнивецкая. - Ребята сопровождают проведение мероприятий, учатся сохранять культурное наследие, помогают реставрировать архитектурные памятники. Они обязательно присутствуют на всех наших мероприятиях, где всячески помогают. По результатам 2020 года мы вошли в ТОП-10 регионов с самыми активными волонтёрами.В нынешнем году ребятам, бесспорно, найдётся куда применить навыки и творческую энергию - мероприятий запланировали много. Одно из наиболее значимых для коллектива состоится осенью.- В этом году у нашей библиотеки юбилей - ей исполняется 60 лет. Мы планируем его отмечать в октябре. Устроим большую конференцию, в которой примут участие коллеги со всей страны, - делится планами на будущее заведующая отделом иновационно-методической работы Ирина Серова.