Как в Киржаче поддерживают поистине народное творчество?

Как в Киржаче поддерживают поистине народное творчество?Невозможно переоценить роль, которую культура играет в человеческом и общественном развитии.В наше беспокойное время творческая самореализация помогает людям обрести внутреннее равновесие и гармонию в отношениях с окружающим миром. Любовь к искусству объединяет людей, мотивирует преображать жизненное пространство и приобретать новые навыки.Важная миссияОтличным примером тому - деятельность киржачского «Районного Центра народной культуры». Вот уже 25 лет это учреждение, расположенное в памятнике архитектуры регионального значения – старинном доме фабрикантов Арсентьевых, словно магнит привлекает творческих людей. На базе центра работают клубы, кружки и студии по интересам. Например, работы участников клуба художников «Вдохновение» известны далеко за пределами нашей области.- В год мы проводим более 12 выставок, - рассказывает директор МБУК «Районный Центр народной культуры» и руководитель клуба художников «Вдохновение» Ольга Шарафетдинова. – Ежемесячно мы меняем экспозиции. Они могут быть разными – помимо живописи мы регулярно демонстрируем изделия из глины, резные восковые свечи, декоративные изделия в технике декупаж, лоскутное шитье и многое другое. Поскольку у нас Центр народной культуры, мы стараемся возрождать именно народно-прикладное творчество. В учреждении есть несколько направлений как для взрослых, так и для детей.Например, ребята помладше любят заниматься с глиной – природный материал, с которым обычно не работают в школах искусств, даёт удивительную энергетическую подпитку. Взрослые предпочитают совершенствовать свои навыки в более сложных направлениях, таких как роспись по дереву и ткани. Занятие традиционными ремёслами не только служит для посетителей Центра своеобразной арт-терапией, но и поддерживает жизнеспособность народных промыслов, не даёт им кануть в Лету под напором всепоглощающих «ценностей» мира победившей глобализации...Путь в искусствеВ штате Центра всего 6 человек. По словам Ольги Николаевны, которая руководит учреждением с 2004 года, все они – искренне преданы любимому делу.Сотрудники Центра не только просвещают земляков на занятиях тематических кружков, но и проводят увлекательные мастер-классы, организовывают культурно-досуговые мероприятия. Они участвуют в проведении ежегодного межрайонного фестиваля «Сергиев родник», который традиционно привлекает внимание сотен жителей и гостей Киржача, и многих других мероприятиях области и района.Кроме того, вот уже 2 года на базе учреждения работает первый в городе клуб для людей с ограниченными возможностями «Услышь меня».- Оказалось, что в Киржаче есть довольно много людей, у которых проблемы со слухоречевым аппаратом, - рассказывает директор Центра. – Раньше с ними никто не занимался, не организовывал их досуг. Они попросту сидели дома, незаметные для общества. Мы решили исправить ситуацию. Нашли сурдопереводчика, с его помощью стали проводить мастер-классы, мероприятия по социальной адаптации.Во время пандемии работа не остановилась. Сотрудники вели активную деятельность в социальных сетях – проводили онлайн-занятия и мастер-классы. Продолжал работать старейший в нашей области «художественный салон», где мастера декоративно-прикладного творчества могут реализовать свои творения: уникальная выставка-продажа от мебели ручной работы и изделий местных кузнецов до живописных полотен и керамики ручной работы.- Работники культуры – люди закалённые, поэтому мы пережили пандемию без потерь. На «удалёнке» мы очень плодотворно работали. Серьёзный упор делали на работу с социальными сетями и интернет-площадками. Конечно, очень ждали, когда закончится удалённый режим. Наконец это случилось, и работа пошла своим чередом, - говорит Ольга Шарафетдинова.