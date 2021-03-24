24 марта по решению ВОЗ ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Специалисты Владимирстата проаназировали ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в нашем регионе за

24 марта по решению ВОЗ ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Специалисты Владимирстата проаназировали ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в нашем регионе за последние 5 лет. И вот к каким выводам пришли региональные статисты. Больных активной формой туберкулеза во Владимирской области стало почти вдвое меньше. Если в 2015 году такой диагноз поставили 453 жителям, то