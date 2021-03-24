С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболел 19351 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17158 пациентов. В стационарах лежит 368 жителей, из них 240 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1566 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 44 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 70 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти женщин 57 и 76 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся тяжелыми хроническими заболеваниями - заболеваниями эндокринной системы и сердца. Кроме того, у женщины 57 лет был инсулинозависимый сахарный диабет.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 23 костромичам. Шесть человек заразились в Кадыйском районе. Пять – в Красном-на-Волге. По два инфицированных жителя прибавилось в Нейском и Костромском районах. По одному – в Мантурово, Сусанино, Солигаличе, Волгореченске, Нерехте и Судиславском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболел 19351 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17158 пациентов. В стационарах лежит 368 жителей, из них 240 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1566 заболевших.