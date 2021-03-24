Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 495 человек.

Во Владимирской области на 24 марта выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 23 заболевших Covid-19. Ещё 9 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 8 - в Муромском, 7 - в Александровском, 6 - в Ковровском, 5 - в Кольчугинском, по 4 - в Суздальском и Петушинском, по 3 - в Киржачском и Вязниковском районах, 2 - в ЗАТО Радужный, а также по одному инфицированному выявлено в Селивановском, Меленковском и Камешковском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 495 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.