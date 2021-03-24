Вечером 23 марта водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь в районе дома 4 корп.1 по улице Пулковской, совершил столкновение с неподвижно стоящей автомашиной «Мицубиси»...

Следствием СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту резонансного ДТП со смертельным исходом.«Вечером 23 марта водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь в районе дома 4 корп.1 по улице Пулковской, совершил столкновение с неподвижно стоящей автомашиной «Мицубиси». Затем он выехал на тротуар и сбил двух женщин-пешеходов, после чего скрылся с места происшествия.В результате ДТП потерпевшие получили тяжелые травмы и впоследствии скончались», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сотрудниками ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина.«По данному факту Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Подозреваемый доставлен в территориальный орган внутренних дел», - сообщила Ирина Волк.