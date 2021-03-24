Его задержали три дня спустя в соседней области.

Его задержали три дня спустя в соседней области.52-летнего жителя города Гусь-Хрустальный, по версии следствия, 20 марта 2021 года в дневное время обвиняемый, находясь у себя дома, совместно со своим знакомым распивал спиртные напитки. В какое-то время из-за ревности к присутствующей на застолье женщине между ними произошел конфликт.На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений хозяин дома нанес 55-летнему потерпевшему удар ножом в область сердца, от которого последний скончался на месте происшествия. После совершения преступления, обвиняемый от органов следствия скрылся.По результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 23 марта 2021 года мужчина задержан на территории Арзамасского района Нижегородской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Вину в совершенном преступлении мужчина не признал, отношение к предъявленному обвинению высказать не пожелал. Следователем СК России в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.