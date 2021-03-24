За мошенничество обвиняется 38-летний житель Владимира. Как считает следствие, обвиняемый узнал, что сожитель его знакомой страдает алкогольной зависимостью и решил “помочь”.

За мошенничество обвиняется 38-летний житель Владимира. Как считает следствие, обвиняемый узнал, что сожитель его знакомой страдает алкогольной зависимостью и решил “помочь”. Злоумышленник предложил свое содействие в размещении мужчины в специализированном учреждении, якобы у него есть знакомства среди персонала учреждения. Поверив фигуранту, женщина передала ему 10 000 рублей в качестве оплаты за содействие. Взяв деньги, злоумышленник под