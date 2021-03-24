Отрезали тротуар забором. На территории студенческих общежитий установили ограждение, которое закрыло людям пешеходную дорожку. Теперь жильцам седьмого и девятого домов по улице

Отрезали тротуар забором. На территории студенческих общежитий установили ограждение, которое закрыло людям пешеходную дорожку. Теперь жильцам седьмого и девятого домов по улице Университетской приходится идти по проезжей части. За этой проблемой появилась еще одна – стоянка также попала за железные столбы. Сейчас машины паркуют вдоль и так узкого проезда. Валерия Пронина, корреспондент 6 канала Это